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Вингер Кабо-Верде Кабрал перешел в «Гремио» свободным агентом. Он играл за «Эштрелу»

Тренер «Гремио» Луиш Каштру подтвердил переход вингера сборной Кабо-Верде Жоване Кабрала. 28-летний игрок перешел в бразильский клуб свободным агентом, подписав контракт на 1,5 года.

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