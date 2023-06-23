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«Нафтогаз Украины» намерен взыскать с России компенсацию за потерю активов в Крыму

Компания «Нафтогаз Украины» подала ходатайство в суд округа Колумбия в США о компенсации ущерба, вызванного утратой её активов в Крыму в размере $5 млрд.

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