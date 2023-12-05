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Активистов Запорожской области наградили в День Добровольца

Активистов Запорожской области наградили в День Добровольца

В День добровольца ио руководителя представительства Запорожской области при Правительстве РФ Сергей Гуляев наградил региональных активистов благодарностями губернатора Евгения Балицкого за высокий профессионализм, добросовестное выполнение служебных обязанностей, патриотизм и активную гражданскую позицию.

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