Активистов Запорожской области наградили в День Добровольца

В День добровольца ио руководителя представительства Запорожской области при Правительстве РФ Сергей Гуляев наградил региональных активистов благодарностями губернатора Евгения Балицкого за высокий профессионализм, добросовестное выполнение служебных обязанностей, патриотизм и активную гражданскую позицию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии