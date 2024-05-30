Полиция Армении раскрыла число задержанных на акции протеста против Пашиняна

На акциях протеста в Ереване были задержаны всего 9 человекПресс-секретарь МВД Нарек Саркисян сообщил, что в ходе сегодняшних протестных акций были задержаны 9 человек.
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