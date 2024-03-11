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Добрый Мир

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Прямые потери европейских компаний в России составили более €100 млрд, а европейская экономика потеряет 5% ВВП в течение 2 лет

Прямые потери европейских компаний в России составили более €100 млрд, а европейская экономика потеряет 5% ВВП в течение 2 лет

1,6K прочитали Прямые потери европейских компаний в России за последние 1,5 года превысили €100 млрд.

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