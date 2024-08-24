ИИ

Иван Иваныч

Эх, какая то вы кровожадная...прям чересчур! Утро не задалось, лето кончается, осень наступает...? Зато впереди - осень- золотая, зима- зимушка, весна- цветущая и снова будет прекрасное лето!))) Посмотрите на мир по доброму, люди, в основном, по сути- все одинаковые, добрые и хорошие, это политика и экономики ведут борьбу, не надо злиться-простые люди не при чем.