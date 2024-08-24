Кто финансирует авторов скандального учебника по истории АрменииНедавно в Армении разразился скандал (https://t.
Откуда взялась "аннексия" в армянских учебниках истории
Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
одно другого не отменяет, а - дополняет
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2 час.
СЗ
Светлана Зуева
Жаль,что не всех вырезали турки.....сейчас не было бы проблемы....
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18 мин.
ИИ
Иван Иваныч
Эх, какая то вы кровожадная...прям чересчур! Утро не задалось, лето кончается, осень наступает...? Зато впереди - осень- золотая, зима- зимушка, весна- цветущая и снова будет прекрасное лето!))) Посмотрите на мир по доброму, люди, в основном, по сути- все одинаковые, добрые и хорошие, это политика и экономики ведут борьбу, не надо злиться-простые люди не при чем.
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9 мин.
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