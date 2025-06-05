Депутаты ГД приняли участие в XI Парламентском форуме БРИКС

Депутаты Государственной Думы приняли участие в XI Парламентском форуме БРИКС в столице Бразилии, к.Депутаты Государственной Думы приняли участие в XI Парламентском форуме БРИКС в столице Бразилии, к которой в 2025 году перешло председательство в организации.