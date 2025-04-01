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«Дайте два!»: 20 вещей, которыми захочет владеть каждый

«Дайте два!»: 20 вещей, которыми захочет владеть каждый

Реалистичный торт с динозавром, курятник в форме НЛО, стиральная машина-аквариум… Думаете: «Что за бред?» Но хотим вас заверить: эти и другие вещи из нашей подборки выглядят настолько замечательно, что вы, сами того не желая, влюбитесь в них с первого взгляда! .

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