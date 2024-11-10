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Царьград

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Мужчина упал с грузового судна и почти сутки дрейфовал в океане

Мужчина упал с грузового судна и почти сутки дрейфовал в океане

Его случайно заметили и спасли рыбаки у берегов Австралии.Мужчина упал в воду с 235-метрового балкера Double Delight и 19 часов дрейфовал в океане у берегов Австралии, пока его случайно не заметили рыбаки.

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