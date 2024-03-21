Непал призвал РФ инвестировать в гидроэнергетику и производство удобрений

На встрече с послом РФ Алексеем Новиковым глава Министерства финансов Непала Баршаман Пун рассказал о планах по привлечению инвестиций в сферу гидроэнергетики и производства химических удобрений в стране, сообщает ТАСС.
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