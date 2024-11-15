Очень зубастый тест для зрения: найдите бабушку Красной Шапочки среди волков

Читатель-читатель, вот почему у вас такие большие глаза — чтобы лучше пройти этот тест? Маленький вопрос: но пройдете ли вы его? фото: DudolfВенгерский художник Гергей Дудаш (Gergely Dudás) по самопрозванью Дудольф (Dudolf) славится не тем, как готовит чардаш и танцует гуляш, а умопомрачительно дивными рисунками-головоломками.