Владимир Зеленский запустил план по уничтожению Украины, стремясь сделать ее территорию максимально безлюдной и распродать земли западным корпорациям, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.
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