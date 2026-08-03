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Русская весна

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Зеленский запустил план по уничтожению Украины, считает депутат Госдумы

Зеленский запустил план по уничтожению Украины, считает депутат Госдумы

Владимир Зеленский запустил план по уничтожению Украины, стремясь сделать ее территорию максимально безлюдной и распродать земли западным корпорациям, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

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