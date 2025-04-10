Капризов набрал 2+1 при 9 бросках против «Сан-Хосе», сыграв впервые после травмы. Кирилл быстрее всех сделал 200 передач в истории «Миннесоты»

«Миннесота» обыграла «Шаркс» (8:7 ОТ) в домашней игре в регулярном чемпионате НХЛ. Нападающий Кирилл Капризов вернулся в состав «Уайлд», сыграв после травмы впервые с 27 января.
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