Капризов набрал 2+1 при 9 бросках против «Сан-Хосе», сыграв впервые после травмы. Кирилл быстрее всех сделал 200 передач в истории «Миннесоты»

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«Миннесота» обыграла «Шаркс» (8:7 ОТ) в домашней игре в регулярном чемпионате НХЛ. Нападающий Кирилл Капризов вернулся в состав «Уайлд», сыграв после травмы впервые с 27 января.