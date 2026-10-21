Лига чемпионов УЕФА. Общий этап. Третий тур. «Бавария» (Германия) – «Арсенал» (Англия). 22 октября, 00:00 (время Астаны).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым