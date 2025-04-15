Бизнес разрабатывает предложения по правилам возвращения иностранных компаний

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), представляющий интересы крупного бизнеса, сформировал рабочую группу для подготовки предложений по условиям возвращения иностранных инвесторов в Россию.
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