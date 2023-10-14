В Пентагоне напомнили Израилю о том, как важно следовать «закону войны»

В условиях обострения гуманитарной обстановки в секторе Газа важно следовать «закону войны», напомнил министру обороны Израиля Йоаву Галланту глава Пентагона Ллойд Остин 14 октября в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба Минобороны США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии