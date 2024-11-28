Блогеру Дудю* грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы рассмотрит дело 27 декабря Таганский суд Москвы 27 декабря рассмотрит материалы административного дела в отношении блогера Юрия Дудя*, которого вновь обвинили в нарушении закона об иностранных агентах.
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