Жасмин Уимбиш: «Даллас» загнал себя в безвыходное положение»

«Между 2027 и 2030 годами «Мэверикс» не контролируют ни одного своего пика первого раунда. 2027: Пик с защитой топ-2 уходит к «Шарлотт» (обменян на Пи Джея Вашингтона) 2028: «Оклахома» имеет право на обмен пиков (отдан за пик первого раунда 2024 года, который был передан «Вашингтону» за Даниеля Гэффорда) 2029: «Хьюстон» имеет право на обмен пиков (отдан в «Бруклин» за Кайри Ирвинга) 2030: «Сан-Антонио» имеет право на обмен пиков (отдан через трехстороннюю сделку с «Бостоном» за Гранта Уильямса) Все эти шаги были сделаны с целью построения команды вокруг Дончича, и если бы он оставался в команде, это не имело бы значения, потому что теоретически «Мэверикс» считались бы претендентами на титул, несмотря на отданные пики.