«Люди чувствуют»: раскрыт секрет успеха политики России и лично Путина

Уровень доверия и одобрения работы главы государства, кандидата в президенты России на выборах в 2024 году Владимира Путина не изменяется благодаря тому, что наш лидер много работает и тем самым обеспечивает развитие страны.
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