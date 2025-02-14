WSJ: Украина сбила F-16 летом 2024 года из-за отсутствия системы опознавания

Global Look Press/Harald Tittel/dpa Истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летом 2024 года Киев сбил собственным переданным ей ЗРК Patriot, потерпел крушение из-за отсутствия системы опознавания, сообщает газета The Wall Street Journal.
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