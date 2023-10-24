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Путин назвал хирургию одним из приоритетных направлений здравоохранения

Путин назвал хирургию одним из приоритетных направлений здравоохранения

Хирургия по праву считается одним из приоритетных направлений отечественного здравоохранения. Об этом 24 октября заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам XV Съезда хирургов России и IX Конгресса московских хирургов.

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