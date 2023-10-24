Путин назвал хирургию одним из приоритетных направлений здравоохранения

Хирургия по праву считается одним из приоритетных направлений отечественного здравоохранения. Об этом 24 октября заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам XV Съезда хирургов России и IX Конгресса московских хирургов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии