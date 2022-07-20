МВД России публикует информацию о состоянии преступности в первом полугодии 2022 года

МВД России информирует, что общее количество преступлений, зарегистрированных на территории Российской Федерации в первом полугодии текущего года, по сравнению с шестью первыми месяцами 2021 года снизилось на 1,8%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 6,6%.