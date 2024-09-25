Россия создает плацдармы у пяти областных центров Украины для последующего наступления

Россия до конца осени планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров Украины, чтобы в дальнейшем их уничтожить, заявила бывший заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Марьяна Безуглая.
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