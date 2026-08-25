Дефицит бензина на АЗС сохраняется в Воронеже 25 августа

Во вторник, 25 августа, ситуация с топливом в Воронеже остаётся напряжённой. На одних АЗС бензин исчез полностью, на других его разбирают за считанные часы, а очереди либо выросли до сотен машин, либо исчезли вместе с топливом.
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