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Воронежские новости

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Дефицит бензина на АЗС сохраняется в Воронеже 25 августа

Дефицит бензина на АЗС сохраняется в Воронеже 25 августа

Во вторник, 25 августа, ситуация с топливом в Воронеже остаётся напряжённой. На одних АЗС бензин исчез полностью, на других его разбирают за считанные часы, а очереди либо выросли до сотен машин, либо исчезли вместе с топливом.

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