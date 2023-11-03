Власти города опубликовали телефоны всех служб для обращений в праздники

Ранее глава города Александр Новиков потребовал, чтобы подчиненные не расслаблялись в выходные Жители Смоленска получат возможность связаться с представителями всех городских служб в период ноябрьских праздников.
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