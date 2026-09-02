Ржевский округ преображается: ход ремонтно‑строительных работ на ключевых объектах

Благоустройство и ремонт в Ржевском округе: на каких объектах кипит работа. В Ржевском округе продолжается активная фаза ремонтно‑строительных работ — на разных площадках реализуются масштабные проекты по улучшению городской среды и дорожной инфраструктуры — сообщает Администрация Ржевского муниципального округа.