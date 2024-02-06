Установлен новый рекорд пробега электрокаров зимой

Китайскому стартапу HiPhi удалось превзойти Tesla в гонке на мероприятии Норвежской автомобильной федерации NAF El Prix, который описывается как «крупнейший в мире тест на дальность пробега электромобилей».
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