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Джокович снялся с «Мастерса» в Монреале, Сафиуллин попал в основу

Джокович снялся с «Мастерса» в Монреале, Сафиуллин попал в основу

Новак Джокович пропустит «Мастерс» в Монреале. В прошлый раз он играл на этом турнире в 2018 году. Серб – четырехкратный чемпион этого «Мастерса» (2007, 2011, 2012, 2016).

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