Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 666 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Роднова
    Вы посмотрите на эти рожи Ермак, Сибига, Стефанчук на 2 стула  зад не умещается. Видимо много воруют и жрут как не в ...Украина назвала с...
  • Валентин Воробьев
    Ой, какие санкции страшенные! Боюсь боюсь боюсь.Литва выдвинула т...
  • Vladimir Orekhov
    Раз нет опасности ареста нашего Президента в Турции по скандально известному  ордеру МУС? Переживаю...В Турции указали ...

Россиянка познакомилась с американцами в круизе и описала размер их пенсии словом «шок»

Россиянка познакомилась с американцами в круизе и описала размер их пенсии словом «шок»

Российская путешественница побывала в круизе по Карибским островам, познакомилась с пожилыми американцами и узнала размер их пенсии — свою реакцию она описала словом «шок».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
lakmus
По данным Бюро трудовой статистики США (BLS), в 2025 году средняя годовая зарплата работника с полной занятостью в стране составит 53 490 долларов, или 1028 долларов в неделю (при 40-часовой рабочей неделе). Так что,  пенсия десять тысяч долларов - это пенсия ЗА ГОД.
Ответить
12 час.
Eduard
Извините! Пенсия зависит от многих факторовпрежде всего в самой зарплате,выслуге лет.Да,если люди умудрялись получать под 4000 долларов,то и пенсия будит юоле менее,но не все в США так получают!
Ответить
7 час.
Eduard
В Россиикак и в Прибалтике к слову столько не получали,в Прибалтике перве арпплаты в евро были 280 евро! Врят ли можно такие ммы на пенсию накопить.Сейчас около 1000 евро тоже самое! Мы как говорится только жить начиеаем.Сколько там стоит дравоохранение вы знаете? А жальне дай бог там юолеть,такие деньги отдадите,как в России состояние выйдет! Так что у всего свои плюсы и минусы!
Ответить
7 час.
наверх