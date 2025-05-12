Россиянка познакомилась с американцами в круизе и описала размер их пенсии словом «шок»

По данным Бюро трудовой статистики США (BLS), в 2025 году средняя годовая зарплата работника с полной занятостью в стране составит 53 490 долларов, или 1028 долларов в неделю (при 40-часовой рабочей неделе). Так что, пенсия десять тысяч долларов - это пенсия ЗА ГОД.

Извините! Пенсия зависит от многих факторовпрежде всего в самой зарплате,выслуге лет.Да,если люди умудрялись получать под 4000 долларов,то и пенсия будит юоле менее,но не все в США так получают!

Eduard

В Россиикак и в Прибалтике к слову столько не получали,в Прибалтике перве арпплаты в евро были 280 евро! Врят ли можно такие ммы на пенсию накопить.Сейчас около 1000 евро тоже самое! Мы как говорится только жить начиеаем.Сколько там стоит дравоохранение вы знаете? А жальне дай бог там юолеть,такие деньги отдадите,как в России состояние выйдет! Так что у всего свои плюсы и минусы!