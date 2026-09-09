Три пожара тушат в Новороссийске после ночного налёта БПЛА

Три пожара тушат в Новороссийске после ночного налёта БПЛАНовороссийск продолжает приходить в себя после ночной атаки беспилотников: помимо разрушений в городе, серьёзной проблемой стали лесные и техногенные пожары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фиксированную вып...
- Человеку нужен че...
- Фиксированную вып...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым