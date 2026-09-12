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В Румынии ввели черную карточку для борьбы с токсичным поведением в детско-юношеском футболе

Федерации футбола Румынии объявила о введении черной карточки для борьбы с буллингом и давлением со стороны родителей и зрителей на трибунах в детско- юношеском спорте.

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