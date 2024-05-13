Правительство одобрило закон о признании любых иностранных организаций нежелательными

Правительство России при условии доработки поддерживает законопроект, который дает возможность признавать нежелательной деятельность любых иностранных организаций, в том числе тех, учредителями которых являются зарубежные госорганы.
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