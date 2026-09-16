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Царьград

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Нёс на спине, подорвался на мине: Русский боец спас от гибели 10-летнюю девочку

Нёс на спине, подорвался на мине: Русский боец спас от гибели 10-летнюю девочку

28-летний русский боец с позывным "Бритва" рассказал, как в мае 2026 года вытащил из-под обстрела 10-летнюю Софию, которая полтора месяца жила в подвале рядом с телом умершей матери.

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