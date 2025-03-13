Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из Катара в сторону России

Лайнер Gulfstream G650ER, который, как сообщается, связан с представителем президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом, совершает перелёт из Катара в северном направлении.
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