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Русское оружие

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ВКС России в последние дни был передан шестой новый Ил-76МД-90А

ВКС России в последние дни был передан шестой новый Ил-76МД-90А Ранее в течение 2024 года филиал ПАО "Ил" – "Авиастар" в Ульяновске сдал ВКС России пять самолётов Ил-76МД-90А.

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