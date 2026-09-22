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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Дементьев: «СКА играет продуктивно, с контролем шайбы и переходом из обороны в атаку. Изменения в составе, которые прошли летом, ощутимы, и мы видим результат»

Агент Алексей Дементьев высказался о выступлении СКА на старте сезона-2026/27. В нынешнем сезоне клуб провел 6 матчей, в которых одержал 5 побед.

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