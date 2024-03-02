Журналист Пивоваров* объявил об уходе из «Редакции» из-за закона о рекламе

Журналист Алексей Пивоваров* сообщил, что был вынужден уволить немалую часть штата своего проекта «Редакция», вследствие нового закона, который запрещает рекламироваться у иноагентов Об этом он написал в личном телеграм-канале.
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