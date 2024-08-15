Медвежий угол
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Медвежий угол

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Ни русский язык, ни другие предметы — более половины учителей отмечают слабую успеваемость детей мигрантов

Ни русский язык, ни другие предметы — более половины учителей отмечают слабую успеваемость детей мигрантов

(я не понимаю одного, а нахрен их вообще принимать в школы?) Согласно результатам социологического исследования Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, более половины учителей отмечают слабую успеваемость детей мигрантов в российских школах.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Вы идиот? Или больше всех налоги платите?
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2 час.
Александр Павлов
Видимо вы больше платите, что предлагаете за всех.
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1 час.
Александр Павлов
Вообще создайте свою инициативу с вашим предложением на портале РОИ, там много идиотов ждут продвижения своих бредовых идей до статуса федерального уровня.
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1 час.

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