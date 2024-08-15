Ни русский язык, ни другие предметы — более половины учителей отмечают слабую успеваемость детей мигрантов

(я не понимаю одного, а нахрен их вообще принимать в школы?) Согласно результатам социологического исследования Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, более половины учителей отмечают слабую успеваемость детей мигрантов в российских школах.
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