Состоялся анонс стратегии Wild West Pioneers — строим города на Диком Западе Toplitz Produc...

Состоялся анонс стратегии Wild West Pioneers — строим города на Диком ЗападеToplitz Productions и EmpireCraft Studios анонсировали Wild West Pioneers — новый градостроительный симулятор, переносящий игроков на американский фронтир (он же Дикий Запад).
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