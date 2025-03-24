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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Состоялся анонс стратегии Wild West Pioneers — строим города на Диком Западе Toplitz Produc...

Состоялся анонс стратегии Wild West Pioneers — строим города на Диком Западе Toplitz Produc...

Состоялся анонс стратегии Wild West Pioneers — строим города на Диком ЗападеToplitz Productions и EmpireCraft Studios анонсировали Wild West Pioneers — новый градостроительный симулятор, переносящий игроков на американский фронтир (он же Дикий Запад).

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