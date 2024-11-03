Российские военные уничтожил более десяти снарядов «Града» ВСУ

Расчет российского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» уничтожил одной ракетой больше десяти снарядов «Града», которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по освобождавшим Угледар российским военнослужащим.
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