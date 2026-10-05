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В России появились новые штаммы гриппа — иммунитета у населения нет

В России появились новые штаммы гриппа — иммунитета у населения нет

Директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева подтвердил полное обновление вакцин В России появились новые штаммы вируса гриппа, к которым у населения отсутствует иммунитет — об этом журналистам рассказал директор НИИ гриппа им.

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