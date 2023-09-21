Пресс-служба МЧС России 21 год организует информационное сопровождение деятельности всех подразделений ведомства

21 сентября в МЧС России - дата основания пресс-служб ведомства. Сотрудники информационных подразделений ведомства в регионах России делают достоянием общественности героический труд пожарных и спасателей, пропагандируют правила безопасности.
21 сентября в МЧС России - дата основания пресс-служб ведомства. Сотрудники информационных подразделений ведомства в регионах России делают достоянием общественности героический труд пожарных и спасателей, пропагандируют правила безопасности.
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