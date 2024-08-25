"Мы уже подошли к цензуре": В Италии называли того, кому следующему "заткнут рот" после задержания Дурова

Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер страны Маттео Сальвини после задержания во Франции Павла Дурова предположил, что следующим, "кому заткнут рот", станет американский предприниматель Илон Маск.
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