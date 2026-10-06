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Царьград

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Павел Крашенинников презентовал книгу о перестройке в Екатеринбурге

Павел Крашенинников презентовал книгу о перестройке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге депутат Павел Крашенинников представил книгу «Оптимистическая трагедия перестройки. Государство и право 1985-1991», исследующую драматические реформы СССР.

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