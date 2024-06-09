В Казань прибыла сборная Венесуэлы для участия в Играх БРИКС

Иностранные спортивные делегации начали прибывать в Татарстан для участия в Играх БРИКС. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил журналистам, что более 50 человек из команды Венесуэлы прибыли в Казань, передает ТАСС.
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