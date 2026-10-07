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Готовил материалы для Украины: ФСБ задержала радикала на Кубани

Готовил материалы для Украины: ФСБ задержала радикала на Кубани

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Белоглинском районе Краснодарского края 34-летнего местного жителя, которого подозревают в попытке установить контакт с представителями проукраинской террористической организации.

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