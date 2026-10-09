Невилл о наказании «Сити»: «Владельцы должны уйти, клуб нужно лишить титулов и снимать очки на протяжении нескольких лет. Я не большой сторонник перевода в 3-ю или 4-ю лигу»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о деле « Манчестер Сити ». Напомним, в конце сентября появилась информация о том, что «горожане» признаны виновными практически по всем обвинениям, связанным с нарушениями финансовых правил АПЛ – кроме одного.