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Невилл о наказании «Сити»: «Владельцы должны уйти, клуб нужно лишить титулов и снимать очки на протяжении нескольких лет. Я не большой сторонник перевода в 3-ю или 4-ю лигу»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»  Гари Невилл высказался о деле « Манчестер Сити ».  Напомним, в конце сентября появилась информация о том, что «горожане» признаны виновными практически по всем обвинениям, связанным с нарушениями финансовых правил АПЛ – кроме одного.

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