Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Ингерман Ланская
    а вот с последней фразой соглащусь полностью - совдепия - это зло. Человечество посмотрело на кровавый эксперимент на...Лавров назвал хам...
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Морпехи ТОФ ударили по опорному пункту боевиков из САУ «Гвоздика»

Морпехи ТОФ ударили по опорному пункту боевиков из САУ «Гвоздика»

Морпехи гвардейской бригады Тихоокеанского флота с помощью самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» ударили осколочно-фугасными снарядами по опорному пункту боевиков на Угледарском направлении.

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