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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыжиков возглавил «Динамо» Санкт-Петербург. Команда играет во Второй лиге Б

Сергей Рыжиков возглавил « Динамо » Санкт-Петербург. 45-летний специалист подписал контракт до конца 2026 года с возможностью продления.

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