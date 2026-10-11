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Журнал «Профиль»

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Зеленский назвал неожиданным объявление Трампа об энергетическом перемирии

Зеленский назвал неожиданным объявление Трампа об энергетическом перемирии

В беседе с журналистом Axios Бараком Равидом Владимир Зеленский в воскресенье, 11 октября 2026 года, подчеркнул, что Киев поддержит энергетическое перемирие при условии, что на него согласится Москва.

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